Акции срещу купения вот в Благоевград и Сливен

Девет са задържаните лица при акцията в цялата област Благоевград. Операцията се провежда заради съмнения и получени сигнали за организирана схема за търговия с гласове.

Проверяват се десетки адреси, като се издирват тетрадки със списъци с имена и отбелязани срещу тях суми пари, както и големи суми в брой.

Засилено е полицейското присъствие в един от кварталите на Благоевград, но местните жители отричат районът да е свързан с купуване и продаване на гласове.

Операция по противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите се провежда и на територията на област Сливен. Екипи на жандармерията има в Нова Загора, Котел и Твърдица. В акцията участват и служители на сектор „Специални тактически действия“, НАП и РДГ – Сливен.

Извършват се проверки в търговски обекти, заложни къщи, игрални зали, пунктове за бързи кредити и други. Разпитват се лица, проверяват се превозни средства и частни адреси.

РУ – Твърдица работи по три сигнала, а в село Градец се работи по още два сигнала за купуване на гласове.

Съвместно с РДГ се проверяват пунктове и домове за дърва за огрев, като се установява техният произход и евентуална връзка с изборния процес.