Секции без интернет: Как ще се осигури видеонаблюдението в деня на вота?

В повече от 270 секции ще гласуват жителите на област Кюстендил на парламентарните избори на 19 април. Там вече бяха доставени изборните книжа и пособията за видеоизлъчване на броенето на бюлетините в нощта на вота. Очаква се обаче в някои по-малки и високопланински населени места да има проблем заради липса на мобилен сигнал.

Областната управа и "Информационно обслужване" работят заедно, за да се реши този проблем поне за някои от местата, заяви областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов. Той допълни, че съгласно инструкциите на ЦИК, когато липсва възможност за техническо обезпечаване на онлайн излъчването, записът от броенето на бюлетините и, съответно, тяхното нанасяне в протоколите, се качва впоследствие на сайта, който е определен от "Информационно обслужване". Иванчов обясни и колко са секциите, които могат да бъдат засегнати от липсата на видеонаблюдение:

Кристиян Иванчов, областен управител на Кюстендил: "В община Бобов дол има едно населено място, това е село Новоселяне, в което, съгласно предварителните избирателни списъци, има 29 избиратели. В община Бобошево нямаме проблем с интернет и с онлайн излъчването. За община Дупница, това е село Тополница с 89 избиратели, село Палатово с 85 избиратели, Баланово с 261 избиратели, което не е малко, Грамада е с 18 избиратели, за община Кочериново нямаме проблем с онлайн излъчването. За община Кюстендил има две населени места, едното е Бобешино с 12 избиратели, и другото е Ново село с 268 избиратели, съгласно предварителните избирателни списъци."

Иванчов призна за проблем в село Бучино, къдато липсва освен интернет и покритие от страна на мобилните оператори и се налага да се ходи 1 км., за да се улови сигнал. Съгласно списъците, там ще гласуват около 12 души.

Кристиян Иванчов, областен управител на Кюстендил: "Вчера сме разговаряли и с трите мобилни оператора, които ни увериха, че имат покритие, предимно за телефонни обаждания, но практиката показва, че наистина е много трудно да осъществим връзка. Практиката от предишните избори показва, че всъщност при проблем има места, в които има обхват и е необходимо представителят или председателят на секционната избирателна комисия просто да информира РИК, като отиде на мястото, на което има съответен обхват на мобилни оператори. Това, което разбрахме за село Бучино, трябва да се ходи около 1 км."

#липса на интернет #секции #Кюстендил #гласуване

