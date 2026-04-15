Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Търговци свързват повишения интерес с поскъпването на горивата

Първите по-топли дни тази пролет станаха повод много хора да извадят своите тротинетки и велосипеди и да изберат този начин на придвижване. Търговци подозират, че това е свързано и с увеличението на цените на горивата.

Автомобилът на Мария Симеонова от Русе е на бензин. Ръстът в цените на горивата я кара все по-често да оставя колата пред блока и да търси по-икономичен начин за придвижване до работа.

Мария Симеонова – жител на Русе: „Затова реших да закупя тротинетка, защото така ми излизат по-ниски разходите, спестявам от гориво, защото цените много се повишиха. Тротинетката ми струва 300 евро и мисля, че тази инвестиция ще ми се възвърне.“

Според Борил Панайотов, вносител на електрически превозни средства от Турция, интересът се увеличава, като основни клиенти са чужденци и жители на по-малки населени места. Въпреки повишеното търсене, цените засега се запазват.

Борил Панайотов – вносител на електрически превозни средства от Турция: „От тази година имаме по-голям интерес. Може би е и заради повишените цени на горивата. Цените са като миналогодишните, но стоката, която пристига, вече е с по-високи цени и ние ще трябва да се съобразим с тях.“

С около 30% са завишени цените на транспортната услуга. Допълнителен стимул за купувачите е и облекченият режим на движение. Електрическите превозни средства, които отговарят на изискванията и развиват до 25 км/ч, не подлежат на регистрация.

Георги Игнатов, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ към Община Русе: „Служителите на общинска полиция се занимават с този проблем – движението на индивидуални електрически превозни средства. За изминалата година имаме около 200 акта и 40 фиша по Закона за движение по пътищата, който беше променен на 7 септември 2025 г. За тази година са установени 11 нарушители и са съставени 11 фиша, като 4 от тях са на родители, тъй като лицата трябва да са навършили 16 години. Когато са под тази възраст, отговорността е на родителя или настойника.“

Директорът припомня, че санкциите започват от 25 евро и достигат до 100 евро. Най-високата глоба за родител достига 250 евро.

Георги Игнатов допълни, че общинската полиция има правомощия да съставя актове и фишове, както и да извършва проверки и задържания при необходимост. Служителите са командировани от МВР към Община Русе и работят съвместно с областната дирекция на полицията. Той уточни и процедурата при отнемане на електрическо превозно средство: то се транспортира до базата на общинска полиция, съставя се съответният документ, а при лица под 16 години се уведомява родителят, който получава акта.

Георги Игнатов, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ към Община Русе: „Отнемаме превозното средство, лицето го отвеждаме в Община Русе, в базата, където се намира общинска полиция. Там се съставя съответният нормативен документ, а когато лицето е под 16 години, електрическото превозно средство се задържа, родителят се уведомява и се провежда се беседа с него, на него се съставя актът и след това превозното средство се връща.

Има случаи, в които самият родител отказва временно да го вземе, като назидание към детето, и няколко такива превозни средства вече стоят за по-дълъг период при нас.“

ТОП 24

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от Разлог
2
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
3
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
4
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
5
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече...
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
6
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Регионални

Обвиниха двама бизнесмени в Бургаско за купуване на гласове
Обвиниха двама бизнесмени в Бургаско за купуване на гласове
С детска градина и училище се опитват да задържат младите хора в община Ковачевци С детска градина и училище се опитват да задържат младите хора в община Ковачевци
Чете се за: 02:35 мин.
Патриарх Даниил отдаде почит на чудотворната икона “Света Богородица - Вратарница” Патриарх Даниил отдаде почит на чудотворната икона “Света Богородица - Вратарница”
Чете се за: 01:15 мин.
Четири автомобила изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ) Четири автомобила изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
Състоянието на язовирите: Четири преливат, други са пълни над 90% Състоянието на язовирите: Четири преливат, други са пълни над 90%
Чете се за: 02:52 мин.
Дрон изплува на Южния бряг на Несебър Дрон изплува на Южния бряг на Несебър
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Броени дни до вота: Координационният съвет ще даде последна...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Битката при Дряновския манастир: Разказ за саможертвата на 200...
Чете се за: 04:10 мин.
Още
Борбата с градушките: Започна активният сезон по противоградова защита
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
