Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе

Първите по-топли дни тази пролет станаха повод много хора да извадят своите тротинетки и велосипеди и да изберат този начин на придвижване. Търговци подозират, че това е свързано и с увеличението на цените на горивата.

Автомобилът на Мария Симеонова от Русе е на бензин. Ръстът в цените на горивата я кара все по-често да оставя колата пред блока и да търси по-икономичен начин за придвижване до работа.

Мария Симеонова – жител на Русе: „Затова реших да закупя тротинетка, защото така ми излизат по-ниски разходите, спестявам от гориво, защото цените много се повишиха. Тротинетката ми струва 300 евро и мисля, че тази инвестиция ще ми се възвърне.“

Според Борил Панайотов, вносител на електрически превозни средства от Турция, интересът се увеличава, като основни клиенти са чужденци и жители на по-малки населени места. Въпреки повишеното търсене, цените засега се запазват.

Борил Панайотов – вносител на електрически превозни средства от Турция: „От тази година имаме по-голям интерес. Може би е и заради повишените цени на горивата. Цените са като миналогодишните, но стоката, която пристига, вече е с по-високи цени и ние ще трябва да се съобразим с тях.“

С около 30% са завишени цените на транспортната услуга. Допълнителен стимул за купувачите е и облекченият режим на движение. Електрическите превозни средства, които отговарят на изискванията и развиват до 25 км/ч, не подлежат на регистрация.

Георги Игнатов, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ към Община Русе: „Служителите на общинска полиция се занимават с този проблем – движението на индивидуални електрически превозни средства. За изминалата година имаме около 200 акта и 40 фиша по Закона за движение по пътищата, който беше променен на 7 септември 2025 г. За тази година са установени 11 нарушители и са съставени 11 фиша, като 4 от тях са на родители, тъй като лицата трябва да са навършили 16 години. Когато са под тази възраст, отговорността е на родителя или настойника.“

Директорът припомня, че санкциите започват от 25 евро и достигат до 100 евро. Най-високата глоба за родител достига 250 евро.

Георги Игнатов допълни, че общинската полиция има правомощия да съставя актове и фишове, както и да извършва проверки и задържания при необходимост. Служителите са командировани от МВР към Община Русе и работят съвместно с областната дирекция на полицията. Той уточни и процедурата при отнемане на електрическо превозно средство: то се транспортира до базата на общинска полиция, съставя се съответният документ, а при лица под 16 години се уведомява родителят, който получава акта.