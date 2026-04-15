Христо Мусков - четирикратен световен и петкратен европейски шампион по силов трибой

Христо Мусков е четирикратен световен и петкратен европейски шампион по силов трибой.

В интервю за предаването "Аз съм" тежкоатлетът разказа как се е запознал със спорта.

"Хората си мислят, че аз генетично съм такъв, 140 кг. Напротив, аз съм 60 кг момче, високо. Това ми е генът и реших това нещо да го променя. След плуването започнах да влизам във фитнес зали. Преоткрих щангите и те почнаха да ми се отдават. Така се допрях до силовия трибой. Още на първото ми състезание бях 80 кг. Почнах да клякам с 240 кг, дърпам 270 кг, мъртва тяга, по 180 лежанка и разбрах, че ми се отдава", сподели той.

На европейското първенство в Полша българският състезател постави рекорд в мъртва тяга - 342,5 кг.

"Още след 2-3 години станах републикански шампион. От 2014 година се състезавам само на международни състезания. Станах многократен републикански шампион, многократен победител във всички състезания. Реших само в чужбина да се състезавам. Искам да прескоча по-голямата летва на международно ниво. От 2016 година нямам загуба на международно състезание, четири пъти световен и пет пъти вече съм европейски шампион. На европейското първенство по мъртва тяга в Полша станах европейски шампион. Направих рекорд в мъртва тяга 342,5 кг. Хората не правят разлика, защото аз съм и в стронгмена, където правя по-големи щанги, но там имаме екипировка, имаме фитили, които улесняват малко самото вдигане. На силовия трибой сме на голи ръце, още съм със скъсани мазоли. Всичко е истинска сила и направих европейски рекорд на мъртва тяга", допълни Мусков.

Очаквайте цялото интервю в поредицата "Аз съм", а откъс от него вижте във видеото.