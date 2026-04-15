Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място

Израел и Ливан се споразумяха да започнат преки преговори на взаимно договорено време и място. Това стана ясно след тристранната среща, организирана от Съединените щати във Вашингтон. Това са първите подобни преговори от 1993 г.

По време на срещата ливанското правителство ясно е заявило, че вече не желае да бъде „окупирано“ от проиранското движение „Хизбула“, заяви пред журналисти израелският посланик в Съединените щати Йехиел Лайтер.

Тел Авив обяви, че се стреми към нормализация на отношенията с Бейрут и посочи, че основният проблем между двете страни е групировката „Хизбула“, която трябва да бъде разоръжена.