Преки преговори между Израел и Ливан

Израел и Ливан се споразумяха да започнат преки преговори на взаимно договорено време и място след тристранната среща, организирана от САЩ във Вашингтон по-рано днес. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Държавният департамент на САЩ.

По време на срещата ливанското правителство ясно заяви, че вече не желае да бъде „окупирано" от проиранското въоръжено движение „Хизбула". Проведени са разговори относно дългосрочната визия за ясно очертана граница, заяви пред журналисти израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер.