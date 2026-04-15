Броени дни до вота: Координационният съвет ще даде последна информация за организацията на изборите

В цялата страна продължават акциите на полицията срещу купуването на гласове. Вчера главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи в публикация във Фейсбук, че до момента са иззети 1 милион евро при специализираните полицейски операции на територията на страната.

На предишния брифинг на Координационния съвет беше обявено, че е започнало транспортирането на изборните книжа до областните администрации в страната. Стана ясно още, че на всяка избирателна секция ще бъде поставен QR код, който да улеснява незрящите хора при достъпа до информация за кандидатските листи.