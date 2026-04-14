Красимир Инински: Очаквам медали и добро представяне

Бронзовият олимпийски медалист Хавиер Ибанес и Радослав Росенов ще пропуснат първата за сезона световна купа по бокс в Бразилия. В надпреварата ще вземат участие 55 държави, а България ще бъде представена от 9-има боксьори.

Росенов е с лека контузия на ръката, която изисква три седмици възстановяване. Хавиер Ибанес вече тренира с националите, но ще вземе участие на световната купа през юни сподели Арате.

„Нашият отбор е готов. Благодаря на президента Красимир Инински и на министъра на спорта за подготовката. Чакам най-добрите да дойдат с отбор на България“, каза селекционерът Арате.

„Винаги е хубаво, когато заминаваме с пълен състав. Хубаво е да имаме представител на всяка категория. Отборът е в добро настроение. Забавляваме се, тренираме здраво. Надявам се това да пожъне успехи. За мен целта винаги е златото. Общата цел е да тренираме заедно и да сме на подиума, но за мен е важно и да съм на най-високата стълбичка“, каза пред БНТ Рами Киуан.

При жените участия ще вземат Златислава Чуканова и Венелина Поптолева.

„Очаквам медали и добро представяне от всички. Никога не съм ги делял. Както обичам да казвам, да оставят сърцето си на ринга и да накарат България да се гордее с тях“, добави Красимир Инински, президент на БФ Бокс.

