Красимир Инински: Очаквам медали и добро представяне

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:52 мин.
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 02:55 мин.
Чете се за: 01:05 мин.
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Бронзовият олимпийски медалист Хавиер Ибанес и Радослав Росенов ще пропуснат първата за сезона световна купа по бокс в Бразилия.

Красимир Инински
Снимка: БФ Бокс
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бронзовият олимпийски медалист Хавиер Ибанес и Радослав Росенов ще пропуснат първата за сезона световна купа по бокс в Бразилия. В надпреварата ще вземат участие 55 държави, а България ще бъде представена от 9-има боксьори.

Росенов е с лека контузия на ръката, която изисква три седмици възстановяване. Хавиер Ибанес вече тренира с националите, но ще вземе участие на световната купа през юни сподели Арате.

„Нашият отбор е готов. Благодаря на президента Красимир Инински и на министъра на спорта за подготовката. Чакам най-добрите да дойдат с отбор на България“, каза селекционерът Арате.

„Винаги е хубаво, когато заминаваме с пълен състав. Хубаво е да имаме представител на всяка категория. Отборът е в добро настроение. Забавляваме се, тренираме здраво. Надявам се това да пожъне успехи. За мен целта винаги е златото. Общата цел е да тренираме заедно и да сме на подиума, но за мен е важно и да съм на най-високата стълбичка“, каза пред БНТ Рами Киуан.

При жените участия ще вземат Златислава Чуканова и Венелина Поптолева.

„Очаквам медали и добро представяне от всички. Никога не съм ги делял. Както обичам да казвам, да оставят сърцето си на ринга и да накарат България да се гордее с тях“, добави Красимир Инински, президент на БФ Бокс.

Подробности вижте във видеото!

Чете се за: 02:27 мин.
#Красимир Инински #бокс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Чете се за: 01:35 мин.
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Чете се за: 04:10 мин.
Още
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ