Националите по бокс в пълна бойна готовност за Световната купа в Бразилия

С отлично настроение и в пълна бойна готовност. Така се готвят националните ни отбори, мъже и жени, преди участието си в първата за годината Световна купа. Турнирът ще се проведе от 20 до 26 април във Фоз до Игуасу. Надпреварата е от голямо значение, тъй като носи точки за световната ранглиста по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Българският състав ще отпътува за Бразилия на 17 април.

„Много съм доволен от начина, по който се готвиха момчетата и момичетата. Като федерация се постарахме нищо да не им липсва в подготовката. Очаквам силно представяне, което да отговори на високо вдигнатата летва в последните години. Турнирът се очертава да е изключително силен, с много сериозно участие на почти всички водещи боксови нации в света. Всяка победа е важна и вярвам, че всеки един от националите ни е готов да боксира за златото. Навлизаме в етап от годината, който е ключов по пътя към голямата ни цел – европейското първенство в София. Така че трябва да повишаваме нивото с всеки следващ мач и турнир. Пожелавам на момчетата и момичетата да дадат най-доброто и да защитават своята чест и тази на България“, каза президентът на БФ Бокс Красимир Инински.

Той проследи откритата тренировка днес на базата на "Дианабад" и мотивира националите преди да отпътуват към Бразилия.

България ще бъде представена от 9 боксьори, всеки от които медалист от европейски и световни първенства. Единствено Радослав Росенов няма да може да вземе участие, тъй като се възстановява от контузия на ръката.

Съставът на България за Световната купа в Бразилия:

Мъже: Ергюнал Себахтин, Ясен Радев, Викторио Илиев, Рами Киуан, Уилиам Чолов, Семион Болдирев, Йордан Морехон

Треньори: Жоел Арате, Валентин Поптолев

Жени: Златислава Чуканова, Венелина Поптолева

Треньори: Борислав Георгиев, Роман Цветков