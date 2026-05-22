Четирима българи влизат в битка на "Айндховен Къп“

Българският бокс ще има сериозно присъствие на международната сцена, след като четирима национали ще участват на престижния турнир "Айндховен Къп“ в Нидерландия. Надпреварата събира близо 180 състезатели от 27 държави и четири континента.

Първи на ринга ще се качи Ясен Радев, който ще се изправи срещу украинеца Олександър Васко в категория до 60 килограма. Двубоят е насрочен за тази вечер около 20:45 часа българско време.

В категория до 85 килограма Кристиян Димитров ще срещне германеца Валерий Валтер. Роселин Бачевски ще боксира срещу Ашот Кочарян от Украйна при 90-килограмовите, а в най-тежката категория над 90 килограма Кирил Георгиев ще се изправи срещу ирландеца Уили-Джон МакКартан.

Българският отбор е воден от треньора Валентин Поптолев, а страната ни ще има представител и сред съдиите в лицето на Мария Каваклиева.

Участието на родните боксьори в турнира е част от активната им подготовка и натрупване на опит срещу силна международна конкуренция.