Финал за Златислава Чуканова в Сърбия

Златислава Чуканова ще спори за златния медал на престижния турнир по бокс „Белградски победник“.

Водещата състезателка от националния отбор на България записа нова категорична победа на ринга в Сърбия.

В категория до 51 килограма Чуканова надигра убедително канадката Амбър Уол и ще атакува титлата в неделния ден. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години ще се изправи на финала срещу сръбкинята Нина Радованович.

По-късно днес за място на финал ще боксира и Викторио Илиев. В категория до 65 килограма той ще срещне представителя на домакините Дмитри Горбенко. Мачът ще се проведе около 19:00 часа.