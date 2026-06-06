Биляна Дудова и Магомед Рамазанов донесоха два сребърни медала за България от турнира в Улан Батор

Биляна Дудова и Магомед Рамазанов спечелиха сребърни медали за България на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор. Така двамата увеличиха българската колекция от отличия в престижната надпревара, която събира част от най-силните състезатели в света.

В категория до 62 килограма при жените Дудова демонстрира отлична форма по пътя към финала. Световната шампионка и четирикратна европейска първенка започна с убедителна победа срещу представителката на Република Корея Субин Джу с 11:0. След това тя се справи с индийката Никита Никита след 4:2, а на полуфиналите надделя над бронзовата медалистка от световното първенство през 2024 година Манси Манси с 6:4.

В спора за титлата българката срещна една от най-силните състезателки в категорията – Ок Джу Ким от КНДР, която е световна вицешампионка от миналата година. Дудова не успя да намери отговор на агресивния стил на своята съперничка и отстъпи с технически туш – 0:10, което ѝ донесе сребърното отличие.

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов също достигна до финала в категория до 86 килограма в свободния стил. Българският национал стартира участието си с успех срещу казахстанеца Болат Сакаев с 8:2, след което победи руснака Абдулмуслим Абдулмуслимов с 5:0.

На полуфиналите Рамазанов не остави шансове на монголеца Батбилгун Наадамбат и се наложи категорично с 10:0. В решителната схватка за златото срещу иранеца Мохамад Нохади обаче българинът не излезе на тепиха заради травма и остана със сребърния медал.

До момента българският отбор се представя успешно в Улан Батор. Титли вече завоюваха Стоян Кубатов в категория до 77 килограма и Дейвид Димитров при 82-килограмовите в класическия стил, докато Айк Мнацаканян също се окичи със сребърно отличие.

Участието на България в турнира продължава и в последния състезателен ден, когато на тепиха ще излезе Шамил Мамедов в категория до 65 килограма. Негов съперник ще бъде индиецът Монит.