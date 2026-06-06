БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на...
Чете се за: 00:15 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не...
Чете се за: 34:37 мин.
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко...
Чете се за: 01:00 мин.
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Биляна Дудова и Магомед Рамазанов донесоха два сребърни медала за България от турнира в Улан Батор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Двамата национали достигнаха до финалите в своите категории, а българските борци вече имат пет отличия от рейтинговата надпревара в Монголия

Биляна Дудова и Магомед Рамазанов донесоха два сребърни медала за България от турнира в Улан Батор
Снимка: БТА
Слушай новината

Биляна Дудова и Магомед Рамазанов спечелиха сребърни медали за България на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор. Така двамата увеличиха българската колекция от отличия в престижната надпревара, която събира част от най-силните състезатели в света.

В категория до 62 килограма при жените Дудова демонстрира отлична форма по пътя към финала. Световната шампионка и четирикратна европейска първенка започна с убедителна победа срещу представителката на Република Корея Субин Джу с 11:0. След това тя се справи с индийката Никита Никита след 4:2, а на полуфиналите надделя над бронзовата медалистка от световното първенство през 2024 година Манси Манси с 6:4.

В спора за титлата българката срещна една от най-силните състезателки в категорията – Ок Джу Ким от КНДР, която е световна вицешампионка от миналата година. Дудова не успя да намери отговор на агресивния стил на своята съперничка и отстъпи с технически туш – 0:10, което ѝ донесе сребърното отличие.

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов също достигна до финала в категория до 86 килограма в свободния стил. Българският национал стартира участието си с успех срещу казахстанеца Болат Сакаев с 8:2, след което победи руснака Абдулмуслим Абдулмуслимов с 5:0.

На полуфиналите Рамазанов не остави шансове на монголеца Батбилгун Наадамбат и се наложи категорично с 10:0. В решителната схватка за златото срещу иранеца Мохамад Нохади обаче българинът не излезе на тепиха заради травма и остана със сребърния медал.

До момента българският отбор се представя успешно в Улан Батор. Титли вече завоюваха Стоян Кубатов в категория до 77 килограма и Дейвид Димитров при 82-килограмовите в класическия стил, докато Айк Мнацаканян също се окичи със сребърно отличие.

Участието на България в турнира продължава и в последния състезателен ден, когато на тепиха ще излезе Шамил Мамедов в категория до 65 килограма. Негов съперник ще бъде индиецът Монит.

#рейтингов турнир по борба в Монголия 2026 г. #Магомед Рамазанов # Биляна Дудова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
3
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
5
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето
6
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
3
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
4
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Борба

Стоян Кубатов и Дейвид Димитров триумфираха на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор
Стоян Кубатов и Дейвид Димитров триумфираха на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор
България с трима финалисти на рейтинговия турнир по борба в Монголия България с трима финалисти на рейтинговия турнир по борба в Монголия
Чете се за: 00:52 мин.
Трима класици в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Монголия Трима класици в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Монголия
Чете се за: 02:05 мин.
Георги Мърков в предаването "Аз съм" Георги Мърков в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:07 мин.
БФ Борба отличи медалистите от европейските първенства за подрастващи в Самоков БФ Борба отличи медалистите от европейските първенства за подрастващи в Самоков
Чете се за: 01:42 мин.
Симеон Велков: Когато стъпих на тепиха, емоцията беше невероятна Симеон Велков: Когато стъпих на тепиха, емоцията беше невероятна
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Йордан Терзийски: „Продължаваме промяната“ работи за разумен бюджет, който се отнася за реалните проблеми на излизането ни от свръхдефицит Йордан Терзийски: „Продължаваме промяната“ работи за разумен бюджет, който се отнася за реалните проблеми на излизането ни от свръхдефицит
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Мъж заплаши с нож кондукторка, закани се да отвлече автобус в Бургас
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да...
Чете се за: 34:37 мин.
У нас
Изповед на DARA пред BBC
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ