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Кими Антонели зададе темпото преди квалификацията в Монако

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Лидерът в шампионата на Формула 1 остави зад себе си Шарл Льоклер и Люис Хамилтън в последната свободна тренировка

Кими Антонели зададе темпото преди квалификацията в Монако
Снимка: AP Photo
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Лидерът в генералното класиране на Формула 1 Кими Антонели даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Монако

Пилотът на Мерцедес демонстрира отлична скорост по тесните улици на Княжеството и записа обиколка за 1:12.720 минути. Италианецът остави на 0.327 секунди зад себе си любимеца на местната публика Шарл Льоклер с Ферари, а трети завърши неговият съотборник Люис Хамилтън, който изостана само с още четири хилядни.

Мерцедес затвърди добрата си форма и с представянето на Джордж Ръсел, който се нареди четвърти. В челната шестица намериха място още световният шампион Макс Ферстапен с Ред Бул и пилотът на МакЛарън Оскар Пиастри.

Само шестима състезатели успяха да завършат на по-малко от секунда от времето на Антонели, което подсказва сериозно предимство за младия италианец преди една от най-важните квалификации за сезона.

Както често се случва на легендарното градско трасе, тренировъчната сесия не премина без инциденти. За щастие, нито една от ситуациите не доведе до сериозни поражения по болидите или прекъсване на заниманието за по-дълго време.

Следващото ключово изпитание за пилотите е квалификацията, която започва от 17:00 часа българско време. На пистата в Монако стартовата позиция традиционно има огромно значение, което обещава оспорвана битка за полпозишъна.

#Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

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