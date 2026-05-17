Българската боксьорка Златислава Чуканова спечели златен медал на турнира "Белградски победник", след като постигна убедителна победа над представителката на домакините Нина Радованович.

Националката демонстрира класа и пълен контрол в срещата, като не остави съмнения в превъзходството си на ринга. Носителката на Купа "Странджа" затвърди отличната си форма и заслужено се качи на най-високото стъпало в категория до 51 килограма.

В събота Чуканова спечели убедително и полуфиналната си среща с канадката Амбър Уол. По-късно днес на ринга във финал на 65 кг излиза и Викторио Илиев. Българският национал ще боксира с арменеца Андраник Мартиросян.