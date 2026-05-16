Златислава Чуканова и Викторио Илиев на крачка от финал в Белград

Българските боксьори Златислава Чуканова и Викторио Илиев ще се борят за място на финалите на международния турнир "Белградски победник“, след като записаха категорични победи и си осигуриха участие в полуфиналите на надпреварата.

В категория до 51 килограма Чуканова демонстрира класа срещу представителката на домакините Николина Джида и спечели с убедителното 5:0 съдийски гласа. Носителката на Купа „Странджа“ през последните две години си гарантира минимум бронзово отличие, а днес около 13:30 часа ще се изправи срещу канадката Амбър Уол в спор за място на финала.

Викторио Илиев също се представи на високо ниво в категория до 65 килограма. Българинът надделя с 5:0 гласа над турчина Ягит Ъш и си осигури място сред най-добрите четирима. В полуфиналите, насрочени за около 19:00 часа, той ще срещне представителя на домакините Дмитри Горбенко.

Други двама български състезатели приключиха участието си на четвъртфиналите. Стелиян Страхилов (75 кг) отстъпи пред украинеца Владислав Чинюк, а Семион Болдирев (90 кг) загуби драматично с 2:3 гласа от Богдан Толмачов, като и двамата се класираха на пето място в своите категории.