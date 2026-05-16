БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Златислава Чуканова и Викторио Илиев на крачка от финал в Белград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Двамата българи се класираха за полуфиналите на турнира „Белградски победник“ след убедителни победи

Златислава Чуканова и Викторио Илиев на крачка от финал в Белград
Снимка: пресслужба БФБокс
Слушай новината

Българските боксьори Златислава Чуканова и Викторио Илиев ще се борят за място на финалите на международния турнир "Белградски победник“, след като записаха категорични победи и си осигуриха участие в полуфиналите на надпреварата.

В категория до 51 килограма Чуканова демонстрира класа срещу представителката на домакините Николина Джида и спечели с убедителното 5:0 съдийски гласа. Носителката на Купа „Странджа“ през последните две години си гарантира минимум бронзово отличие, а днес около 13:30 часа ще се изправи срещу канадката Амбър Уол в спор за място на финала.

Викторио Илиев също се представи на високо ниво в категория до 65 килограма. Българинът надделя с 5:0 гласа над турчина Ягит Ъш и си осигури място сред най-добрите четирима. В полуфиналите, насрочени за около 19:00 часа, той ще срещне представителя на домакините Дмитри Горбенко.

Други двама български състезатели приключиха участието си на четвъртфиналите. Стелиян Страхилов (75 кг) отстъпи пред украинеца Владислав Чинюк, а Семион Болдирев (90 кг) загуби драматично с 2:3 гласа от Богдан Толмачов, като и двамата се класираха на пето място в своите категории.

# Викторио Илиев #Златислава Чуканова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
2
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
3
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
4
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
5
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Гледайте втория ден от Световната купа по модерен петобой в Пазарджик
6
Гледайте втория ден от Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Бокс

Рами Киуан продължава победната серия в Полша, Уилиам Чолов с поражение в оспорван мач
Рами Киуан продължава победната серия в Полша, Уилиам Чолов с поражение в оспорван мач
Златислава Чуканова е на полуфинал в Сърбия Златислава Чуканова е на полуфинал в Сърбия
Чете се за: 00:27 мин.
Красимир Инински: В София ще поставим началото на новите тенденции в европейския бокс Красимир Инински: В София ще поставим началото на новите тенденции в европейския бокс
Чете се за: 05:17 мин.
Четирима българи в битка за медали днес в Сърбия Четирима българи в битка за медали днес в Сърбия
Чете се за: 01:05 мин.
Златислава Чуканова и Викторио Илиев са на четвъртфинал в Сърбия Златислава Чуканова и Викторио Илиев са на четвъртфинал в Сърбия
Чете се за: 01:30 мин.
Ергюнал Себахтин и Златислава Чуканова откриват програмата на турнира в Белград Ергюнал Себахтин и Златислава Чуканова откриват програмата на турнира в Белград
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ? Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон" Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
В "Пирогов" лекари показаха на родители как да оказват...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ