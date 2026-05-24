Олександър Усик победи Рико Верхувен и защити титлата в тежка категория

Олександър Усик победи Рико Верхувен с технически нокаут в 11-ия рунд на главния двубой на боксова галавечер в Гиза (Египет) и защити титлата в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC).

До момента на първия нокдаун в двубоя битката бе доста оспорвана и Верхувен опроверга мнението на много експерти, че ще допусне бърза загуба в боксова среща с непобедения на профи ринга Олександър Усик. До 10-ия рунд двама от съдиите бяха записали в картите си равенство 95:95, докато третият беше дал 96:94 за кикбоксьора. Съдийските оценки бяха без значение обаче, тъй като главният рефер сложи край на дуела само секунда преди края на 11-ия рунд.

Успехът бе 25-и в професионалния бокс за 39-годишния Усик. След битката на ринга срещу него застана друг непобеден боксьор - Аджит Кабайел. Германецът с турски кроени предизвика Усик, а украинецът зави, че е готов да се боксира с всеки. Безспорният шампион при най-тежките в бокса допълни, че би дал и реванш на Верхувен.