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Слави Бинев покани принц Алберт на европейското първенство по таекуондо до 21 години в България

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Спорт
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Шефът на родното таекуондо проведе срещи с ръководители на европейски и световни спортни организации по време на 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща

Слави Бинев покани принц Алберт на европейското първенство по таекуондо до 21 години в България
Снимка: пресслужба БФТ
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Българското спортно ръководство беше представено на високо ниво по време на 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) в Будапеща. За първи път трима българи взеха участие във форума – председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, изпълняващият длъжността президент на Европейския таекуондо съюз (ETU) Слави Бинев и президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

Специален гост на събитието беше президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, която също проведе срещи с българските представители.

В рамките на асамблеята Слави Бинев участва в официална работна закуска, организирана от председателя на ЕОК Спирос Капралос. На срещата присъстваха ръководители на европейските спортни федерации, които обсъдиха бъдещото развитие на отделните спортове и подготовката за Европейските олимпийски игри в Истанбул.

В тази връзка беше решено председателите на олимпийските федерации да проведат координационни срещи за финализиране на организационните детайли около Игрите. Предстои и посещение на делегация на Европейския таекуондо съюз в Турция, водена от Слави Бинев в качеството му на първи вицепрезидент на организацията.

По време на форума Бинев проведе разговори с президента на Световната федерация по спортна стрелба Лучиано Роси и с президента на Европейската карате федерация Антонио Еспинос. Сред обсъдените теми бяха развитието на бойните спортове и ролята на спорта като средство за превенция на вредните зависимости сред младите хора.

Извън официалната програма българските представители се срещнаха и с принц Алберт II от Монако. Слави Бинев отправи покана към него да бъде специален гост на предстоящото Европейско първенство по таекуондо до 21 години, което ще се проведе в България. Покани бяха отправени и към представители на европейските спортни организации с идеята шампионатът да популяризира страната ни пред международната спортна общност.

От българската делегация отличиха и високото ниво на организация на форума в Будапеща, като подчертаха сериозната подкрепа, която Унгария оказва на спорта и развитието на олимпийското движение.

#Слави Бинев #принц Албер Втори #Весела Лечева

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