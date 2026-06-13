Младежите от Дневен център „Светове“ ще бъдат доброволци на световното първенство за спортисти със синдром на Даун

От 13 до 19 юни България е домакин на световното първенство за спортисти със синдром на Даун – международен форум, който ще събере над 400 атлети от десетки държави.

Младежите от Дневен център „Светове“ очакват с нетърпение да се включат като доброволци в организацията на първенството. Те вече се подготвят за голямото събитие, а Йоан вложи много старание и талант, изработвайки над 400 значки, които ще бъдат подарени на участници и гости.

В неделя е официалното откриване на шампионата. Състезателната програма ще се проведе в дните 15, 16 и 17 юни, а на 18 юни е предвидена социална програма в Софийския зоопарк и официална церемония по закриването от 19:00 до 22:00 часа.