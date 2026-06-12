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Ландо Норис оглави класирането във втората тренировка преди Гран при на Каталуния

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Спорт
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Пилотът на Макларън изпревари Джордж Ръсел с едва девет хилядни от секундата, а Оскар Пиастри допълни силното представяне на тима с трето време

Ландо Норис оглави класирането във втората тренировка преди Гран при на Каталуния
Снимка: AP Photo
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Пилотът на Макларън Ландо Норис записа най-добро време във втората свободна тренировка преди Гран при на Каталуния във Формула 1. Британецът спря хронометрите на 1:15.426 минути и оглави класирането след изключително оспорвана сесия на пистата край Барселона.

Норис изпревари само с девет хилядни сънародника си Джордж Ръсел от Мерцедес, който по-рано през деня бе най-бърз в първата свободна тренировка.

Силното представяне на Макларън бе затвърдено и от Оскар Пиастри. Австралиецът даде трето време, докато четвърти остана пилотът на Ферари Шарл Льоклер, който завърши на 0.373 секунди зад лидера.

Петото място зае водачът в генералното класиране при пилотите Кими Антонели. Италианецът от Мерцедес сигнализира по радиото за проблеми със спирачките по време на тренировката, но въпреки това успя да се нареди сред най-бързите в сесията.

Резултатите от двете петъчни тренировки подсказват за изключително оспорена битка в предстоящите квалификации и състезанието за Гран при на Каталуния.

#Формула 1 сезон 2026 #Ландо Норис

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