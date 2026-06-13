Преслав Георгиев завърши седми на 200 метра кану на европейското първенство в Португалия

Преслав Георгиев се класира на седмо място във финал А на дисциплината 200 метра кану на европейското първенство по кану-каяк за мъже и жени в Монтемор, Португалия.

Българският национал преодоля успешно квалификациите и полуфиналите, за да си осигури място сред най-добрите състезатели в дисциплината. В решаващото гребане Георгиев финишира със време 39.429 секунди, което му отреди седмата позиция в крайното класиране.

Титлата на 200 метра кану спечели Сергей Свинарьов, който се състезава под неутрален статут. Той триумфира с време 38.279 секунди.

Европейското първенство в Монтемор продължава до неделя, а България участва в надпреварата с общо петима състезатели. Влизането на Преслав Георгиев във финал А е сред най-добрите резултати за българския отбор на шампионата.