Мира Георгиева стана балканска шампионка по триатлон в Охрид

България записа силно представяне на Балканското първенство по триатлон в Охрид, след като Мира Георгиева завоюва титлата при жените и донесе златен медал за националния отбор.

Георгиева триумфира в надпреварата и заслужено се окичи със званието балканска шампионка, затвърждавайки добрите позиции на българския триатлон на международната сцена.

Още едно отличие за България спечели Александър Божилов, който се класира на трето място при мъжете и заслужи бронзов медал. Сред останалите български представители при мъжете Симеон Бебков завърши девети, Борис Андреев се нареди 11-и, Петър Божилов остана 21-ви, Боян Кирилов е 39-и, Мартин Юсев – 42-ри, а Слав Тодоров зае 44-та позиция.

При жените България беше представена още от Миролюба Ненкова и Анастасия Пейчева, които завършиха съответно на 14-о и 18-о място.

Успешно беше и представянето на младите български състезатели в рамките на откритото първенство. Валентин Илиев спечели сребърен медал, а Стефани Михайлова се окичи с бронзово отличие.

В шампионата участваха представители на редица балкански и европейски държави, сред които Румъния, Молдова, Украйна, Турция, Хърватия, Гърция, Сърбия, Словения и Северна Македония.

Резултатите от Охрид са поредно доказателство за възходящото развитие на българския триатлон и за конкурентоспособността на националните състезатели на международната сцена.