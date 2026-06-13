БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за...
Чете се за: 02:25 мин.
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между...
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп превръща Белия дом в арена за UFC спектакъл по случай 250 години от независимостта на САЩ

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Президентът ще бъде домакин на безпрецедентна бойна галавечер на Южната поляна, която предизвика както огромен интерес, така и сериозни политически спорове

Доналд Тръмп превръща Белия дом в арена за UFC спектакъл по случай 250 години от независимостта на САЩ
Слушай новината

Белият дом ще се превърне в необичайна сцена за спортно събитие, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да бъде домакин на галавечер на UFC в рамките на честванията по повод 250-годишнината от обявяването на американската независимост.

Събитието, наречено "UFC Freedom 250“, ще се проведе в специално изградена арена на Южната поляна на президентската резиденция и ще събере 14 бойци, които ще участват в поредица от професионални двубои по смесени бойни изкуства.

Тръмп определи проявата като "най-великото шоу на Земята“, а организаторите обясняват, че идеята е да бъде отбелязан "американският боен дух“ в навечерието на историческата годишнина.

Организацията на събитието е резултат от дългогодишните отношения между президента и президента на UFC Дейна Уайт. Именно Тръмп е сред първите публични личности, които подкрепят организацията в началото на века, когато смесените бойни изкуства все още срещат сериозна съпротива в САЩ и са забранени в редица щати.

Оттогава UFC се превърна в един от най-популярните спортни продукти в света, а връзката между Тръмп и Уайт остана изключително близка.

Предстоящата галавечер обаче предизвика и критики. Опоненти на президента поставиха под съмнение уместността на подобно събитие на територията на Белия дом и дори бе заведено дело с искане то да бъде спряно. Федерален съд обаче отхвърли жалбата и даде зелена светлина на организаторите.

Според критиците спортният спектакъл представлява неподходящо използване на едно от най-емблематичните места в американската история. От Белия дом отхвърлиха обвиненията и подчертаха, че няма конфликт на интереси около провеждането на събитието.

Очаква се в специално изградената арена да присъстват около 4000 гости, сред които представители на администрацията, военнослужещи и поканени официални лица. Още десетки хиляди фенове ще могат да наблюдават двубоите от специално обособени зони около комплекса.

Основният мач на вечерта противопоставя шампиона в лека категория Илия Топурия срещу Джъстин Гейджи. Така бойците ще станат първите професионални спортисти, състезавали се официално на територията на Белия дом.

Макар президентската резиденция традиционно да е домакин на концерти, фестивали и официални празненства, историците определят събитието като напълно безпрецедентно. Никога досега професионална бойна галавечер не е била провеждана в сърцето на американската политическа власт.

#UFC Freedom 250 #Доналд Тръмп

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
2
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
3
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
4
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан
5
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите...
Фейсбук се срина
6
Фейсбук се срина

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
4
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
5
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...

Още от: Бойни спортове

Отличен уикенд за българските таекуондисти на Grand Prix Roma и President’s Cup Europe
Отличен уикенд за българските таекуондисти на Grand Prix Roma и President’s Cup Europe
Сърбия оглави класирането по медали на „Топалов оупън“ Сърбия оглави класирането по медали на „Топалов оупън“
Чете се за: 01:30 мин.
Теодора Цанева в предаването "Аз съм" Теодора Цанева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:50 мин.
Сребърен медал за Християн Георгиев на "Купата на Президента" в Германия Сребърен медал за Християн Георгиев на "Купата на Президента" в Германия
Чете се за: 01:07 мин.
Младите таланти на "Хоук-Банско“ донесоха пет медала от международен турнир в Босна и Херцеговина Младите таланти на "Хоук-Банско“ донесоха пет медала от международен турнир в Босна и Херцеговина
Чете се за: 01:20 мин.
26 медала за България на турнир по таекундо в София 26 медала за България на турнир по таекундо в София
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч
Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка 6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си...
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ