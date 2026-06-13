Доналд Тръмп превръща Белия дом в арена за UFC спектакъл по случай 250 години от независимостта на САЩ

Белият дом ще се превърне в необичайна сцена за спортно събитие, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да бъде домакин на галавечер на UFC в рамките на честванията по повод 250-годишнината от обявяването на американската независимост.

Събитието, наречено "UFC Freedom 250“, ще се проведе в специално изградена арена на Южната поляна на президентската резиденция и ще събере 14 бойци, които ще участват в поредица от професионални двубои по смесени бойни изкуства.

Тръмп определи проявата като "най-великото шоу на Земята“, а организаторите обясняват, че идеята е да бъде отбелязан "американският боен дух“ в навечерието на историческата годишнина.

Организацията на събитието е резултат от дългогодишните отношения между президента и президента на UFC Дейна Уайт. Именно Тръмп е сред първите публични личности, които подкрепят организацията в началото на века, когато смесените бойни изкуства все още срещат сериозна съпротива в САЩ и са забранени в редица щати.

Оттогава UFC се превърна в един от най-популярните спортни продукти в света, а връзката между Тръмп и Уайт остана изключително близка.

Предстоящата галавечер обаче предизвика и критики. Опоненти на президента поставиха под съмнение уместността на подобно събитие на територията на Белия дом и дори бе заведено дело с искане то да бъде спряно. Федерален съд обаче отхвърли жалбата и даде зелена светлина на организаторите.

Според критиците спортният спектакъл представлява неподходящо използване на едно от най-емблематичните места в американската история. От Белия дом отхвърлиха обвиненията и подчертаха, че няма конфликт на интереси около провеждането на събитието.

Очаква се в специално изградената арена да присъстват около 4000 гости, сред които представители на администрацията, военнослужещи и поканени официални лица. Още десетки хиляди фенове ще могат да наблюдават двубоите от специално обособени зони около комплекса.

Основният мач на вечерта противопоставя шампиона в лека категория Илия Топурия срещу Джъстин Гейджи. Така бойците ще станат първите професионални спортисти, състезавали се официално на територията на Белия дом.

Макар президентската резиденция традиционно да е домакин на концерти, фестивали и официални празненства, историците определят събитието като напълно безпрецедентно. Никога досега професионална бойна галавечер не е била провеждана в сърцето на американската политическа власт.