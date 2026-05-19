БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община...
Чете се за: 02:30 мин.
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция...
Чете се за: 02:12 мин.
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Чете се за: 03:17 мин.
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър"? Връчват...
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФ БОКС застана зад инициативата „С ръкавици срещу наркотиците и агресията“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Турнирът продължава да бъде пример за успешното партньорство между институциите и спорта в полза на обществото.

БФ Бокс турнир затвор
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Българската федерация по бокс за поредна година застана зад инициативата „С ръкавици срещу насилието и агресията“, организирана съвместно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Традиционният турнир, който се проведе за 14-и път в двора на Софийския затвор, отново събра участници от местата за лишаване от свобода в страната и показа значението на спорта като средство за изграждане на дисциплина, воля и мотивация за промяна.

В тазгодишното издание на професионалния ринг се изправиха 34 участници от затворите и общежитията към тях в София, Варна, Бургас, Ловеч, Пазарджик, Стара Загора и Белене. За първи път участие взе и представител на най-новия затвор в страната – този в Самораново.

Събитието бе уважено от ръководството на ГДИН, началници на затвори и официални гости. Наградите на победителите връчиха главният директор на ГДИН главен комисар Ивайло Йорданов, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински и представители на институциите.

В крайното отборно класиране първото място спечели отборът на Софийския затвор, следван от тимовете на Стара Загора и Белене, а индивидуалните отличия заслужено бяха присъдени на състезатели от Бургас и София.

По време на откриването на турнира президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински връчи почетни плакети в знак на благодарност и признание за активната подкрепа към развитието на спорта и съвместната работа по социалната адаптация на лишените от свобода на Министерството на правосъдието и г-н Николай Найденов /министър на правосъдието/, на главен комисар Ивайло Йорданов – главен директор на ГДИН и служителите на ГДИН, както и на домакините в лицето на старши комисар Светослав Пенов – началник на затвора в гр. София и служителите на затвора в гр. София.

Българската федерация по бокс остава ангажирана с каузи, които чрез спорта дават възможност за личностно развитие, изграждане на характер и положителна промяна. Турнирът „С ръкавици срещу наркотиците и агресията“ продължава да бъде пример за успешното партньорство между институциите и спорта в полза на обществото.

#Председател на БФ Бокс #Красимир Инински #БФ Бокс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия“
1
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа...
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
2
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
3
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
4
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
5
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
6
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Бокс

Стойка Кръстева: НСА е логичният избор на хората, които се занимават със спорт
Стойка Кръстева: НСА е логичният избор на хората, които се занимават със спорт
Легендата Генадий Головкин специален гост на европейското първенство по бокс в София Легендата Генадий Головкин специален гост на европейското първенство по бокс в София
Чете се за: 01:17 мин.
Златислава Чуканова спечели златен медал на турнира "Белградски победник" Златислава Чуканова спечели златен медал на турнира "Белградски победник"
Чете се за: 00:50 мин.
Финал за Златислава Чуканова в Сърбия Финал за Златислава Чуканова в Сърбия
Чете се за: 00:47 мин.
Златислава Чуканова и Викторио Илиев на крачка от финал в Белград Златислава Чуканова и Викторио Илиев на крачка от финал в Белград
Чете се за: 01:25 мин.
Рами Киуан продължава победната серия в Полша, Уилиам Чолов с поражение в оспорван мач Рами Киуан продължава победната серия в Полша, Уилиам Чолов с поражение в оспорван мач
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от "Евровизия 2026" в центъра на София
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от...
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
След победата на DARA: Варна гледа "Bangaranga" партито на входа на Морската градина След победата на DARA: Варна гледа "Bangaranga" партито на входа на Морската градина
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga": Светът пее и танцува на песента победител на "Евровизия" Еуфорията "Bangaranga": Светът пее и танцува на песента победител на "Евровизия"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Оставка в Молдова заради "Евровизия" Оставка в Молдова заради "Евровизия"
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тристранният съвет не постигна единодушно съгласие по мерките срещу...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Путин в Китай: Руският лидер пристига в Пекин броени дни след...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ