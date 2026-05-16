Рами Киуан продължава победната серия в Полша, Уилиам Чолов с поражение в оспорван мач

Българският боксьор Рами Киуан продължава с отличните си изяви в полската лига, където защитава цветовете на отбора от Торун. Световният вицешампион постигна нова убедителна победа, след като се наложи с 3:0 съдийски гласа над местния представител Матеуш Войташински в категория до 75 килограма.

Националът демонстрира сериозно превъзходство на ринга и не остави съмнение в успеха си, затвърждавайки силната си форма в надпреварата.

В друг мач от същия турнир съотборникът му Уилиам Чолов не успя да стигне до победата. В категория до 80 килограма той отстъпи с 1:2 гласа след равностойна и оспорвана среща срещу Михал Пиержчала.

Българското участие в полската лига продължава да привлича внимание, като двамата национали трупат ценен опит и поддържат високо ниво срещу силна международна конкуренция.