България с петима боксьори на „Белградски победник“

Петима боксьори ще представят България в 63-ото издание на международния турнир „Белградски победник“. Надпреварата в Сърбия ще се проведе от 14 до 17 май, а за участие са се записали над 215 боксьори от 24 държави. Сред тях са и част от водещите имена от националния ни отбор.

На ринга в западната ни съседка ще видим капитанът на мъжкия състав Ергюнал Себахтин (50 кг), Викторио Илиев (65 кг), Стелиан Страхилов (75 кг), Семион Болдирев (90 кг) и носителката на Купа „Странджа“ в последните две години – Златислава Чуканова (51 кг). Те са водени от треньорите Жоел Арате, Валентин Поптолев и Роман Цветков.



България ще бъде представена на турнира и от международния съдия Алберт Михайлов.