Златислава Чуканова е на полуфинал в Сърбия

Златислава Чуканова се класира по категоричен начин на полуфиналите на „Белградски победник“.



Националката ни не остави съмнения в превъзходството си срещу представителката на домакините Николина Джида. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години си осигури минимум бронзов медал в категория до 51 килограма.



Тя постигна чиста победа, а в събота ще играе с канадката Амбър Уол.