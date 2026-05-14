БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Ергюнал Себахтин и Златислава Чуканова откриват програмата на турнира в Белград

Мачовете започват след 16:00 часа.

Снимка: БГНЕС
Капитанът на националния отбор по бокс при мъжете на България Ергюнал Себахтин и Златислава Чуканова ще открият програмата на 63-ото издание на „Белградски победник“. Международният турнир започва в четвъртък, 14 май, от 16:00 часа българско време.

В категория до 50 килограма Ергюнал ще се изправи срещу водещия боксьор на Турция Самет Салих. Мачът им е първи на ринг А. По същото време на съседния ринг Б носителката на Купа „Странджа“ в последните две години Злати Чуканова ще боксира с младата надежда на Украйна Таисия Покусай. Двубоят е в категория до 51 килограма.

Своето участие днес ще започне и Викторио Илиев. В категория до 65 килограма той ще боксира с арменеца Аргишти Хакобян. Срещата е на ринг А и трябва да започне около 17:15 часа.

Останалите ни представители ще боксират в петък, 15 май. Стелиан Страхилов (75 кг) ще срещне украинеца Владислав Чинюк, докато Семион Болдирев (90 кг) очаква победителя от мача на Браян Колуел (Канада) и Богдан Толмачов (Украйна). Отборът ни е воден от треньорите Жоел Арате, Валентин Поптолев и Роман Цветков. Съдия за България е Алберт Михайлов.

