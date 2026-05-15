Четирима българи в битка за медали днес в Сърбия

Четирима български национали ще влязат днес в битка за медали от 63-ото издание на „Белградски победник“. Турнирът в Сърбия вече е в решителната си фаза, а всяка победа ще гарантира минимум бронзово отличие на боксьорите ни.

В категория до 51 килограма Златислава Чуканова ще открие българското участие. Около 16:15 часа на ринг Б носителката на Купа „Странджа“ в последните две години ще се изправи срещу представителката на домакините Николина Джида.



Около 18:00 часа на ринг А ще видим Викторио Илиев. В категория до 65 килограма той ще боксира за медал с турчина Ягит Ъш. Два часа по-късно на сцената ще излезе и Стелиян Страхилов.



В категория до 75 килограма националът ни ще срещне Владислав Чинюк (Украйна). Програмата ще закрие Семион Болдирев. Малко след 22:00 часа той ще премери сили в категория до 90 килограма с украинеца Богдан Толмачов.