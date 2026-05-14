Златислава Чуканова и Викторио Илиев са на четвъртфинал в Сърбия

Националите ни постигнаха убедителни победи в първия ден на надпреварата в Сърбия и направиха крачка към медалите в шампионата.

Викторио Илиев
Снимка: БФ Бокс
Златислава Чуканова и Викторио Илиев се класираха за четвъртфиналите на силния международен турнир „Белградски победник“. Националите ни постигнаха убедителни победи в първия ден на надпреварата в Сърбия и направиха крачка към медалите в шампионата.

В категория до 51 килограма при жените Злати Чуканова не остави шанс на украинката Таисия Покусай. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години срази съперничката си с единодушно решение. В петък тя ще боксира с представителката на домакините Николина Джида за място на полуфинал и минимум бронзов медал.

Успех постигна и Викторио Илиев. При 65-килограмовите той надигра убедително арменеца Аргишти Хакобян. Победата му също бе категорична. Националът ни трябва да се справи утре с Ягит Ъш (Турция), за да може на свой ред да достигне до полуфинал.

Поражение допусна Ергюнал Себахтин. Капитанът на националния ни отбор за мъже отстъпи с неединодушно решение на водещия боксьор на Турция при 50-килограмовите Самет Салих.
В петък ще има още два мача с българско участие. Стелиан Страхилов (75 кг) ще срещне украинеца Владислав Чинюк, а Семион Болдирев (90 кг) ще боксира с Браян Колуел (Канада) или Богдан Толмачов (Украйна).

