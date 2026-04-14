Продължава преносът на по-топъл въздух към Балканите, включително и към България

Продължи преносът на по-топъл въздух към Балканите, включително и към нашата страна.

Освен затопляне, предстои и повишение на концентрацията на сахарски прах, а очакваните в в близките дни валежи валежи ще бъдат оцветени. Най-висока, но в границите на допустимите норми, ще бъде концентрацията на прахови частици в Югозападна България.

Утре повече облаци и превалявания ще има в Южна България. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Максималните между 14° и 21°, в София – около 19°. Вятърът ще се задържи от изток-югоизток, в Дунавската равнина – от север-североизток, слаб до умерен.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ветровито. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°.

Продължава повишението на температурите и в планините. Максималните температури дори по най-високите върхове ще са положителни и очакваните утре изолирани и слаби валежи ще бъдат от дъжд. Вятърът ще е умерен, с посока от изток-югоизток.

И към времето в Европа. Дъждовно ще бъде в централните части от континента. Значителни валежи от дъжд, придружени от гръмотевична дейност ще има на Британските острови, Западна Франция, на Апенините, както и в западните части от Балканите.

У нас в четвъртък и петък превалявания ще има главно в Западна България. В останалата част от страната ще бъде слънчево. Минималните температури ще останат без промяна, а максималните ще продължат да се повишават.

През почивните дни на повече места ще има валежи от дъжд, в събота главно в Северна България и планинските райони, а в неделя в южните части от страната. Ще бъде ветровито, а дневните температури ще се понижават.