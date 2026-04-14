Какво се случва с Великденската украса след празника?

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Данни сочат, че българинът отделя до 50 евро за украса за този празник

Колко пари даваме за великденска украса и какво да правим с нея след празника е въпрос, който си задават хиляди българи.

Данните сочат, че за великденска украса отделяме до 50 евро, като цената зависи дали предпочитаме готови декорации или залагаме на ръчна изработка.

"Много по празниците купуваме и след това ги хвърляме."

"Това е един хубав празник е приятно да пазаруваш колкото неща ти харесват за да си направиш уютен дома и като мине Великден някои запазваме, други подаряваме, някои изхвърляме."

"Малко е излишна. Предпочитам храна да си купя вместо украса."

Експертите установяват, че през последните години навици, които са свързани по-скоро с Коледа и коледната украса, сега се пренасят на Великден.

Адриан Николов, старши икономист, ИПИ: "Великден имаше по-християнски характер в миналото и беше по-смирен като изпълнение. Докато сега покупките на големи украси е станало типично и за този християнски празник. Има ситуации, в които бедни хора харчат пари, които нямат за създаване на такива временни ефимерни демонстрации на красота, които се отразяват негативно на тяхното благосъстояние и ги карат да режат от други разходи."

Специалистите съветват въпреки еуфорията на празника да внимаваме с харченето, особено в ситуацията на инфлация. Защото често купуваме неща ,които е трудно да запазим за следващата година и ги изхвърляме.

"Имам една украса, която ми е стандартна и я дръжа у дома. Не мисля, че трябва да прекаляваме много с украсата и да наблягаме на нея защото това е един път в годината и после я прибираме или изхвърляме."

"Трябва да мислим и за природата защото тези играчки, които се изхвърляме замърсяват природата и се създава боклук, който след това трудно се рециклира."

Съдбата на великденската украса зависи много и от това дали е от естествени материали или за многократна употреба.

