Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда

В сряда времето у нас ще е предимно слънчево, със слаби валежи от дъжд на места, в планините, над Южна България. Вятърът ще се задържи от изток-югоизток, в Дунавската равнина – от север-североизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 21°, в София – около 19°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 12° и 15°. Температурата на морската вода ще бъде 9° - 11°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

През следващите дни в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Западна България и там на отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб с източна компонента, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 18° и 23°.

През почивните дни вятърът ще се ориентира от север. Облачността ще се увеличи и на повече места ще има валежи от дъжд, в събота главно в Северна България и планинските райони, а в неделя в Южна България. Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.