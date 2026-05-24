24 май през погледа на българите по света

Независимо от граници и пространства честванията носят особен заряд. Наши сънародници на няколко континента показаха, че носят българския език и писменост в сърцата си и ги предават на следващите поколения. Ето някои ярки моменти от отбелязването на празника зад граница.

Традиционният годишен концерт за 24 май на учениците от най-голямото българско съботно-неделно училище в Съединените щати – "Малко българско училище" в Чикаго, Илинойс. Възпитаници от всички класове показаха завидни рецитаторски и танцови умения.

"Цвете за учителя“ - под този надслов мина празничният концерт на българско училище „Искра АБВ“ – Маунт Проспект, щата Илинойс. Освен българските букви, децата почетоха и своите учители.

Българско неделно училище „Д-р Петър Берон“ в Сидни, Австралия, отбеляза 24 май, както и 15-ата годишнина от основаването си.

Празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост отбелязаха с двудневни тържества в Украйна. От генералното консулство в Одеса организираха поднасяне на цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий.

Популярната песен от Шоплука и Ппиринско - "Седнало е Джоре дос" - беше част от концерта за 24 май с участието на децата от българското училище "Кирил и Методий" в Париж.



С песни и хора българската общност в италианската столица и в германския град Мюнстер отбеляза празника на българската писменост.



