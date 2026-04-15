След вота в Унгария: Реакциите в Европа

Десислава Апостолова
Чете се за: 04:22 мин.
Какво очакват европейските институции от новата власт?

Брюксел очаква пълно предефиниране на отношенията с Будапеща и „нов старт“, както го наричат. Първите реакции бяха изключително позитивни още в неделя след изборите. Новоизбраният унгарски премиер Петър Мадяр е разговарял с Урсула фон дер Лайен.

Приромняме, че двамата принадлежат към едно и също политическо семейство – Европейската народна партия.

Брюксел очаква Унгария бързо да вдигне ветото си срещу 20-ия пакет от санкции срещу Русия и най-вече по отношение на заема от 90 милиарда евро, които държавите членки обещаха на Украйна. В замяна Европейската комисия обещава възможно най-бързо да започне отблокирането на европейските фондове за Унгария. Известно е, че икономическата ситуация на страната не е положителна.

Първите реакции след тричасовата реч на Мадяр бяха положителни, тъй като той заяви готовност да подкрепи отпускането на заема за Украйна. Унгария обаче не се очаква да участва в гарантирането му, тъй като това вече е договорено между европейските лидери.

Мадяр направи заявка и за членство в еврозоната, както и за присъединяване към Европейската прокуратура и Международния наказателен съд. Всичко това се възприема като знак към Брюксел, че той е готов за по-тясно сътрудничество с европейските институции.

В Брюксел вече се говори, че той може да направи промени в дипломатическото представителство на страната. Не е изключена и смяна на унгарския еврокомисар Оливер Вархей, срещу когото в момента тече вътрешна проверка в Европейската комисия заради твърдения, че е защитавал прекалено националните интереси на Унгария по време на мандата си.

Очакванията са големи, а еуфорията също е осезаема. Основният въпрос е при какви условия ще бъдат освободени европейските фондове за Унгария. Формално те не са обвързани с политиката спрямо Украйна и Русия, но се очаква Будапеща бързо да вдигне ветото си по въпроса за помощта за Киев, след което да започнат разговори за размразяване на средствата.

За Унгария са замразени около 70 милиарда евро по кохезионната политика. Страната не е получила средства и по Плана за възстановяване и устойчивост, като дори не е направила заявки за плащания по него. Това е програма, която трябва да приключи до края на годината и изисква изпълнение на определени реформи.

Брюксел очаква именно реформи, като според него част от тях вече са започнали. Петър Мадяр разполага с парламентарно мнозинство, което му дава възможност бързо да прокара необходимите промени и да отключи европейските средства.

Освен средства по кохезионната политика и Плана за възстановяване, Будапеща очаква финансиране и по програмата SAFE – инструмент за инвестиции в отбраната, по който унгарските проекти също са блокирани.

Страната е осъдена от Съда на Европейския съюз заради отказ да приеме общата миграционна политика и плаща ежедневни глоби за това. Ето защо унгарската икономика има спешна нужда от европейско финансиране. Очакванията са Брюксел и Будапеща бързо да започнат работа за намиране на компромис.

#Петър Мадяр #Русия - Украйна # Урсула фон дер Лайен #План за възстанояване #Европейската комисия #Унгария #ЕС

ТОП 24

Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от Разлог
1
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
2
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
3
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
4
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
5
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
6
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Европа

Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове
Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове
Стачка в Германия: Протест на кабинния персонал на „Луфтханза“ Стачка в Германия: Протест на кабинния персонал на „Луфтханза“
Чете се за: 00:40 мин.
След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр? След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?
Чете се за: 04:40 мин.
Прокуратурата в Рим разследва собствениците на заведението в Кран Монтана, където загинаха 41 души Прокуратурата в Рим разследва собствениците на заведението в Кран Монтана, където загинаха 41 души
Чете се за: 01:10 мин.
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която пътят към дома се превърна във въздушна атака От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която пътят към дома се превърна във въздушна атака
Чете се за: 02:50 мин.
Отменени са 12 полета на "Луфтханза" от и за София заради стачка на пилотите Отменени са 12 полета на "Луфтханза" от и за София заради стачка на пилотите
Чете се за: 02:57 мин.

Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Откриха близо 15 000 евро и списък с имена при акция в Шуменско
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Броени дни до вота: Координационният съвет ще даде последна...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Борбата с градушките: Започна активният сезон по противоградова защита
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
