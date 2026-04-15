След вота в Унгария: Реакциите в Европа

Брюксел очаква пълно предефиниране на отношенията с Будапеща и „нов старт“, както го наричат. Първите реакции бяха изключително позитивни още в неделя след изборите. Новоизбраният унгарски премиер Петър Мадяр е разговарял с Урсула фон дер Лайен.

Приромняме, че двамата принадлежат към едно и също политическо семейство – Европейската народна партия.

Брюксел очаква Унгария бързо да вдигне ветото си срещу 20-ия пакет от санкции срещу Русия и най-вече по отношение на заема от 90 милиарда евро, които държавите членки обещаха на Украйна. В замяна Европейската комисия обещава възможно най-бързо да започне отблокирането на европейските фондове за Унгария. Известно е, че икономическата ситуация на страната не е положителна.

Първите реакции след тричасовата реч на Мадяр бяха положителни, тъй като той заяви готовност да подкрепи отпускането на заема за Украйна. Унгария обаче не се очаква да участва в гарантирането му, тъй като това вече е договорено между европейските лидери.

Мадяр направи заявка и за членство в еврозоната, както и за присъединяване към Европейската прокуратура и Международния наказателен съд. Всичко това се възприема като знак към Брюксел, че той е готов за по-тясно сътрудничество с европейските институции.

В Брюксел вече се говори, че той може да направи промени в дипломатическото представителство на страната. Не е изключена и смяна на унгарския еврокомисар Оливер Вархей, срещу когото в момента тече вътрешна проверка в Европейската комисия заради твърдения, че е защитавал прекалено националните интереси на Унгария по време на мандата си.

Очакванията са големи, а еуфорията също е осезаема. Основният въпрос е при какви условия ще бъдат освободени европейските фондове за Унгария. Формално те не са обвързани с политиката спрямо Украйна и Русия, но се очаква Будапеща бързо да вдигне ветото си по въпроса за помощта за Киев, след което да започнат разговори за размразяване на средствата.

За Унгария са замразени около 70 милиарда евро по кохезионната политика. Страната не е получила средства и по Плана за възстановяване и устойчивост, като дори не е направила заявки за плащания по него. Това е програма, която трябва да приключи до края на годината и изисква изпълнение на определени реформи.

Брюксел очаква именно реформи, като според него част от тях вече са започнали. Петър Мадяр разполага с парламентарно мнозинство, което му дава възможност бързо да прокара необходимите промени и да отключи европейските средства.

Освен средства по кохезионната политика и Плана за възстановяване, Будапеща очаква финансиране и по програмата SAFE – инструмент за инвестиции в отбраната, по който унгарските проекти също са блокирани.

Страната е осъдена от Съда на Европейския съюз заради отказ да приеме общата миграционна политика и плаща ежедневни глоби за това. Ето защо унгарската икономика има спешна нужда от европейско финансиране. Очакванията са Брюксел и Будапеща бързо да започнат работа за намиране на компромис.