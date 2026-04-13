Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели изборите в Унгария

Историческа победа за опозиционната партия ТИСА на парламентарните избори в Унгария. Ръководеното от Петер Мадяр движение спечели категорично вота и с това се слага край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.



При преброени малко над 98% от гласовете ТИСА получава 53,7 на сто и си осигурява абсолютно мнозинство от 138 депутатски места в 199-местния парламент. За досегашните управляващи от ФИДЕС са гласували 37,8% и така те ще имат 55 депутати, вместо досегашните 135.

Вотът в Унгария премина при рекордно висока избирателна активност - над 80% от хората отидоха до урните, а 3 милиона и половина избраха да подкрепят ТИСА на Петер Мадяр.

Победният парад на Петер Мадяр - някогашният съмишленик на Виктор Орбан и настоящ върл негов противник написа историята в Унгария. С подкрепата на над 3.5 милиона унгарци, неговата проевропейска партия ТИСА спечели безапелационно парламентарните избори.

Така след 16 години настъпва краят на епохата Виктор Орбан. Настоящият унгарски лидер сам определя стила си на управление като "нелиберална демокрация", но много от критиците му смятат националистическите му възгледи и досегашното управление за авторитарни.

Море от хора посрещна следващия премиер Петер Мадяр в сърцето на Будапеща за триумфалната му реч.

Петер Мадяр, лидер на ТИСА: "Скъпи мои приятели, сътворихте чудо. Днес Унгария написа историята. Унгария отново ще бъде силен съюзник в ЕС и НАТО. ТИСА и унгарците спечелиха тези избори и то с огромна преднина. Заедно свалихме режима на Орбан и заедно освободихме нашата родина."

Мадяр призова Виктор Орбан отсега нататък да управлява само и единствено като служебен премиер до смяната на властта. И обеща промените за Будапеща да започнат веднага. С абсолютно мнозинство в парламента, ТИСА ще имат възможността да прокарат бързо редица реформи.

Петер Мадяр, лидер на ТИСА: "С 2/3 конституционно мнозинство, ще възстановим системата от проверки и баланс, ще се присъединим към Европейската прокуратура и ще гарантираме демократичното функциониране на страната ни. Никога повече няма да позволим на никого да поробва или да разочарова свободна Унгария."

Заиграването със страховете на хората и кампанията, посветена основно на това да критикува Брюксел и Киев, не се оказаха достатъчно успешен ход за Виктор Орбан. Пред привържениците си той призна загубата и потвърди, че е разговарял с Мадяр.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: "Този резултат е болезнен за нас, но е пределно ясен. Не ни бяха гласувани отговорността и възможността да управляваме. Поздравих победителя. Скъпи приятели, не знаем какво предстои за съдбата на нашата страна и само времето ще покаже. Каквото и да става, ще продължаваме да служим на унгарския народ дори от опозиция."

С викове "отивай си в Москва" и "всичко свърши" привърженици на ТИСА ликуваха след загубата на ФИДЕС.

"Това е една прекрасна държава, но през изминалите 16 години беше авторитарна и това оказа огромно влияние върху цяла Европа. Подкрепата на Орбан за Русия и близостта му със Съединените щати не бяха това, което хората искат. Унгарците страдаха твърде дълго и е време за промяна."

Празненствата за победата на ТИСА продължиха до малките часове на нощта. Смята се, че за самите унгарци решаваща е била икономическата политика на опозицията и обещанието, че с потенциалното отпушване на блокирани еврофондове, ситуацията в страната ще се подобри.

Скептици обаче подчертават, че макар и твърдо проевропейски настроен и вече заявил подкрепата си за Украйна, бъдещият премиер Петер Мадяр споделя голяма част от консервативните възгледи на Орбан.