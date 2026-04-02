В битка с купения вот: Премиерът обяви рекорден брой разследвания и конфискувани над половин милион евро

Когато в България заговорим за избори, всички си представят тефтери с имена, пачки с пари и хора, които гласуват под строй. Години наред държавата се правеше на сляпа и безсилна. Това заявява служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, публикувано в профила му във Фейсбук.

"Това време приключи. Дал съм разпореждане всеки сигнал да се разглежда внимателно, всяко нарушение да се преследва, и резултатите са безспорни", казва Гюров.

"Към този момент имаме иззети над половин милион евро. Подадените сигнали са 7 пъти повече, а образуваните производства и задържаните лица – 4 пъти спрямо предходните избори. Това не е просто статистика. Това е ясен знак, че гражданите и правителството сме на една страна", допълва премиерът.