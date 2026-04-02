Любомир Ганев: Федерацията цели изграждането на дом на волейбола

Български волейбол
Президентът на Българската федерация по волейбол иска в София да бъде изграден волейболен център с две зали.

България трябва да има собствен дом на волейбола, а първоначалните стъпки около евентуалното му изграждане вече са направени, заявиха от ръководството на централата пред медиите.

Целта пред Българската федерация по волейбол е построяването в София на център с две зали, хотелска част и офиси, които да бъдат използвани ежедневно.

"Целта ни е в дома на волейбола да има две зали. Едната да бъде тренировъчна, а другата да има капацитет за 2000-2500 зрители и в нея да могат да се провеждат квалификационни мачове при подрастващите. Искаме да разполага с хотелска част, офиси, фитнес зала и ресторант. Все още сме на фаза идеен проект и няма да говорим за терени. Водим разговори", заяви президентът на федерацията Любомир Ганев.

Вицепрезидентът на централата Петър Кънев също говори по тази тема, както и за предстоящите промени в женското първенство на България.

"Трябват ни нови зали, имаме страхотен наплив от деца след миналогодишните успехи. Някои от тях няма къде да тренират. Ние сме единствената волейболна федерация на Балканите, която няма собствен дом на волейбола. Може би ще ни трябват около 15-20 милиона евро за всичко това. Отделно обмисляме нов формат на шампионата при жените и продължаваме да работим съвсем спокойно и без никакви интриги. Преди 6 години имахме само 3 тима в женския шампионат, а с течение на годините участниците започнаха да се увеличават. Вече имаме и Втора лига", коментира Кънев.

Националната волейболна лига ще увеличи финансовите си възможности в близко бъдеще, сигурен е президентът на НВЛ Живко Желев. Целта пред Лигата е излъчване на всички двубои от Суперлигата, както и телевизионно покритие на някои по-интересни срещи от втора лига, както и налагането на млади състезатели в клубовете.

"През тази година изтичат договорите с нашите партньори. Сега преговаряме за продължаването им. Ще имаме по-високи финансови възможности. Хубаво е, че в последните години първенство се успокои от скандали. Ще се опитаме да направим 100 процента възможност за видео проверка за всеки един мач. Изключително много ще заложим и на съвместната работа с колегите ни от БФВолейбол. Направили сме предложение към Управителния съвет за получаване на точки на клубовете и според това всеки клуб да получава средства от НВЛ. Искаме да започнем да излъчваме още повече мачове на живо от НВЛ. Надявам се да имаме 100 процента излъчване на двубоите от елита. Освен това, ще се опитаме да предаваме и мачове от Висшата лига. Налагането на младите състезатели също е една от основните ни цели", заяви Желев.

