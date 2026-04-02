Значителни валежи днес и утре, слънчево и по-топло време от понеделник

Днес ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, значителни по количество главно в Южна България и планините. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София – около 7°.

През нощта и утре ще се задържи предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София – около 5°. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 11° и 16°, в София – около 11°.

В планините ще бъде предимно облачно и с валежи от дъжд, над около 1800 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието ще бъде предимно облачно и ще превалява дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В събота ще се задържи предимно облачно, на места с краткотрайни валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от североизток и отново ще е до умерен. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 12° и 17°.

В неделя вероятността за валежи намалява, облачността ще се разкъса и бързо ще намалее. Вятърът ще е от запад-северозапад, предимно слаб. Затоплянето ще продължи.

През първите дни на новата седмица ще бъде предимно слънчево и още малко по-топло; максималните температури във вторник ще бъдат между 17° и 22°. През следващите три дни вятърът от северозапад ще се усили. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, а в средата на седмицата на места ще превали краткотрайно, в сряда главно в планините и планинските райони, в четвъртък – и в Източна България.