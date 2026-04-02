БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Освобождаването на Йордан Стоев от ВСС: Пленумът реши да се изготвят правила за процедурата

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
12456
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Висшият съдебен съвет отложи разглеждането по същество на предложението от 48 народни представители да се образува дисциплинарно производство срещу члена на съвета Йордан Стоев. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. Какви са мотивите в искането и защо Висшият съдебен съвет отложи обсъждането му?

В този запис на разговор има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. ВСС отложи обсъждането, за да се изработят правила, по които да се проведе самата процедура, в която е възможно дори да бъдат изслушвани и свидетели, както и в нея самият Йордан Стоев ще има право на защита.

Боян Магдалинчев, представляващ ВСС: "Тези правила трябва да се приемат, за да може да има една регламентация за самата процедура – как да протича, уведомяването на страните, след това вече допустимост, разглеждане по същество. Това са неща, които са необходими, за да има визия за развитието на процеса от началото до края."

От Министерството на правосъдието обявиха, че са поискали справка за пътуванията на градския прокурор Емилия Русинова с Петьо Еврото. Правосъдният министър обяви, че тази справка очаква да получи днес – така са го уверили от вътрешното министерство. По информацията в нея Андрей Янкулов ще прецени дали да иска дисциплинарно производство срещу Русинова.

Преди минути стана ясно, че по повод публикации в медиите, свързани с градския прокурор г-жа Емилия Русинова, Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се е самосезирала и е провела извънредно заседание вчера. Изискана е информация от съответните органи за предприети действия и за налични данни, касаещи изнесеното в медиите.

Правосъдният министър подчерта още, че настоява за спешни действия по отношение на неговото предложение за дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: „Аз съм посочил в предложението, което публикувахме и всеки може да се запознае с него, че има елемент на спешност в цялата работа, така че би трябвало това, според мен, да стане в едни много кратки срокове, но тяхно решение е какво ще направят. Предложението ми се базира изцяло на публична информация, която е широко обществено известна от последните 6 месеца. Какво ще правят процедурно и как ще се развият нещата в прокурорската колегия, аз не се наемам да прогнозирам.“

Именно защото Янкулов се е мотивирал с публични факти от последните 6 месеца, има опасност за част от действията, които служебният министър сочи, да изтече давностният срок за налагане на дисциплинарно наказание.

#Йордан Стоев #пленум #ВСС

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ