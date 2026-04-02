Как се променя цената на плодовете и зеленчуците от градината до магазина?

Екип на БНТ провери с колко скача цената на зеленчуците и плодовете от градината до магазина. Оказва се, че българският домат поскъпва 4 пъти по пътя си от производител в Кресна до магазин в центъра на Благоевград.

Благовест Ангелов от Кресна отглежда 6 декара домати. Казва, че увеличение в цената на новата реколта ще има със сигурност, но все още не знае с колко.

Благовест Ангелов, зеленчукопроизводител от Кресна: "Много зависи първо каква реколта ще изгледаме. За да има добри пари да останат за мен, трябва доматът да не пада под евро и половина."

Проверяваме колко струва българският домат на пазара в Благоевград. На тази сергия килограм от българския розов домат достига 4 евро и 20 цента, което според търговците е двойно повече в сравнение с миналата година.

Елица, търговец на зеленчуци: "Ако миналата година домат съм го взимала на 4 лева, сега го взимам на 4 евро. Едно към едно вече идва лев и евро. След като е такава цената от производителя, нормално е тука вече на пазара да са такива цените." Костадин: "Ужасно скъпо, така че кожата да ти одерат. Значи нема жалост у тия хора. Това е простотия."

Поне с 20% са поскъпнали и българските краставици. Тук цената на килограм започва от 1 евро и 80 цента и достига 3 евро и 20 цента.

Спаско Костадинов: "Никога не е било това, а на какво се дължи – дали е на еврото или на войната, не знам."

Тук срещаме и Николай от Долна Градешница. Казва, че се опитва да поддържа сравнително ниски цени, за да има клиенти.

Николай Иванов, зеленчукопроизводител от Долна Градешница: "Продукцията при мен е на същата цена, цяла зима си я давам марулята на една цена, на 60 цента."

Накрая проверяваме и цените в един от кварталните магазини в Благоевград. Тук килограм български домат достига 4 евро и 50 цента, а килограм от краставиците родно производство е 3 евро и 50 цента. Марулята е 80 цента, а килограм българския ябълки е около 1 евро и 40 цента.

Анета, търговец в зеленчуков магазин: "Не е фрапиращо увеличението, че да е невъзможно купуването им." Ваня: "Тук в Грамада са добре, отколкото на центъра."

А в централните магазини цената на килограм български домати например достига 6 евро.