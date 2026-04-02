Ева Брезалиева: Надявам се златният медал на бухалки да бъде първи от многото

Грацията сподели радостта си след силното представяне на Световната купа по художествена гимнастика в София.

Състезателката по художествена гимнастика Ева Брезалиева вярва, че е способна да надгради след силното си представяне на Световната купа в София.

Грацията стана шампионка на финала на бухалки, а в многобоя остана на шесто място.

"Медалът тежи доста. Отговорност, труд, дисциплина, лишения - всичко това е за този медал. Надявам се да бъде първи от многото. Преборих се със себе си за този медал. Труден характер съм и ми е трудно да се събера в определени дни. Пораснах и осъзнах каква ми е целта. Старая се и правя много неща извън зоната ми на комфорт. Много съм благодарна на личната ми треньорка Бранимира Маркова и целия екип. Тя ме промени като човек в залата и извън нея", сподели тя в интервю за предаването "Денят започва".

За новия сезон гимнастичката е подготвила четири нови съчетания.

"Не успях да ги изпълня по най-добрия начин, защото са доста сложни спрямо миналогодишните. Доста трудно е да научиш две нови трудности. Подготвих съчетанията през октомври. Бях с лека травма в кръста, която продължи до средата на януари. Имам да изчиствам още в малките детайли - ръце, глава. "Буквите" са най-скъпи в цялото съчетание. На рисковете спестих някои ротации. С работа и повторения ще се изработят", сигурна е националната състезателка.

Според нея българската публика може да помогне на отбора, да се представи отлично на предстоящото във Варна европейско първенство.

"Публиката може да те пренавие, но ние имаме опит да я изключваме. Тя е уникална и любимата ни публика е в България. Тази година имаме европейско първенство във Варна. Надяваме се на подкрепа. Много ни помагат. Стимулират ни и ни дават сила", допълни медалистката.

Брезалиева е щастлива, когато оправдава очакванията към нея.

"Може би това злато и очакванията след него леко ме плашат. Опитвам се да го изключа като фактор, защото това може да ме срине. Тренирам и следвам целта си. Всеки ден тренирам по 7-8 часа на ден. Мисля, че гимнастиката отива към по-доброто и по-красивото - артистичността. Ние, българките, я имаме. На тази Световна купа можеше да си изиграя лентата, която е на българска музика. Всички съчетания са много хубави и нямам любимо. Всички са много различни. Много се радвам, когато Илияна Раева е доволна. Тя почти всеки ден е в залата и ни дава съвети. Много си я обичаме", завърши гимнастичката.

Вижте цялото интервю във видеото.

Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в София, Николова взе бронз
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в София, Николова взе бронз
