"Бил е абсолютно неадекватен": Пияният и дрогиран шофьор с близо 6 промила алкохол е отказал да даде кръвна проба

Полицията в Дупница даде подробности около задържането на шофьор зад волана с рекордните 5,95 промила алкохол в кръвта. Пробата за наркотици също е била положителна - за кокаин.

39-годишният мъж е от Благоевград и е отказал да даде кръвна проба. До задържането му се е стигнало, след като предизвикал лека катастрофа на АМ "Струма" и напуснал местопроизшествието.

Станислав Митев, свидетел: "Искаше да му помогнем да смени само гумата, обаче ние не му съдействахме да му помагаме, защото той, ако му помогнехме да смени гумата, пак ще напревеше някоя беля. Успокоихме го докато дойде полицията, защото той и преди това искаше пак да потегли със счупена джанта. Ние му взехме ключа. Даже ключа го предадохме на полицаите ние, от колата."

Заловен е 5 километра след мястото на пътното произшествие.

"Мъжът е бил във видимо нетрезво състояние и е бил абсолютно неадекватен. Трудно дори се е разговаряло с него. Тестван е за употреба на алкохол и наркотици. Дрегерът отчел 5,95 промила алкохол, което е абсолютен рекорд, пробата за наркотици е положителна за кокаин. В Бърза помощ е отказал да даде кръвни изследвания. Задържан е за 24 часа, на по-късен етап е взета мярка "задържане под стража" за 72 маса", заяви Даниел Тонев, РУ - Дупница.

Той обясни какви са санкциите за различните нарушения.

"Във връзка с извършеното пътно произшествие санкцията е 200 лева и 13 контролни точки. Напускането на произшествието - 3 месеца лишаване от свобода и глоба от 200 лева. Относно употребата на алкохол и наркотици съдът преценява каква да е санкцията. Там за всяко едно нарушение санкцията е лишаване от свобода от 1 до 3 години, както глоба от 1000 до 5000 лева и лишаване от свидетелство за управление на МПС по преценка на съда."

Справката в МВР показва, че от 2004 г. досега шофьорът е санкциониран 21 пъти за различни нарушения на пътя.

Книжката му е отнемана четири пъти за шофиране в нетрезво състояние и отказ да бъде тестван - за 3 месеца, за 2 месеца, за 12 месеца, за 2 години.