БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Бил е абсолютно неадекватен": Пияният и дрогиран шофьор с близо 6 промила алкохол е отказал да даде кръвна проба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

39-годишният мъж от Благоевград е предизвикал лека катастрофа на АМ "Струма", но продължил да шофира

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полицията в Дупница даде подробности около задържането на шофьор зад волана с рекордните 5,95 промила алкохол в кръвта. Пробата за наркотици също е била положителна - за кокаин.

39-годишният мъж е от Благоевград и е отказал да даде кръвна проба. До задържането му се е стигнало, след като предизвикал лека катастрофа на АМ "Струма" и напуснал местопроизшествието.

Станислав Митев, свидетел: "Искаше да му помогнем да смени само гумата, обаче ние не му съдействахме да му помагаме, защото той, ако му помогнехме да смени гумата, пак ще напревеше някоя беля. Успокоихме го докато дойде полицията, защото той и преди това искаше пак да потегли със счупена джанта. Ние му взехме ключа. Даже ключа го предадохме на полицаите ние, от колата."

Заловен е 5 километра след мястото на пътното произшествие.

"Мъжът е бил във видимо нетрезво състояние и е бил абсолютно неадекватен. Трудно дори се е разговаряло с него. Тестван е за употреба на алкохол и наркотици. Дрегерът отчел 5,95 промила алкохол, което е абсолютен рекорд, пробата за наркотици е положителна за кокаин. В Бърза помощ е отказал да даде кръвни изследвания. Задържан е за 24 часа, на по-късен етап е взета мярка "задържане под стража" за 72 маса", заяви Даниел Тонев, РУ - Дупница.

Той обясни какви са санкциите за различните нарушения.

"Във връзка с извършеното пътно произшествие санкцията е 200 лева и 13 контролни точки. Напускането на произшествието - 3 месеца лишаване от свобода и глоба от 200 лева. Относно употребата на алкохол и наркотици съдът преценява каква да е санкцията. Там за всяко едно нарушение санкцията е лишаване от свобода от 1 до 3 години, както глоба от 1000 до 5000 лева и лишаване от свидетелство за управление на МПС по преценка на съда."

Справката в МВР показва, че от 2004 г. досега шофьорът е санкциониран 21 пъти за различни нарушения на пътя.

Книжката му е отнемана четири пъти за шофиране в нетрезво състояние и отказ да бъде тестван - за 3 месеца, за 2 месеца, за 12 месеца, за 2 години.

#5,95 промила #Благоевград #пиян шофьор #Дупница #полиция

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ