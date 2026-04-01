Задържаха шофьор с 5,95 промила алкохол и положителна проба за кокаин на АМ "Струма"

39-годишен мъж е задържан тази сутрин на автомагистрала "Струма". Установено е, че той седнал зад волана след употреба на алкохол и наркотични вещества, съобщиха от полицията.

Водачът е пътувал в посока София, когато при изпреварване на лек автомобил "Тойота" предизвикал леко пътнотранспортно произшествие и напуснал мястото. След подаден сигнал при 46-ия километър мъжът е спрян от органите на реда.

При проверка с техническо средство са отчетени 5,95 промила алкохол в издишания въздух. Направен му е и тест за употреба на наркотични вещества, резултатът е положителен - на кокаин, посочват от полицията в Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата. Мъжът е задържан в ареста на Районното управление в Дупница.

При направена справка служителите установили, че за времето от 2004 г. досега мъжът е санкциониран 21 пъти за пътни нарушения, включително и 4 пъти е лишаван от правоуправление - за 3 месеца, за 2 месеца, за 12 месеца, за 2 години.