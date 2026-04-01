25 години от първия гей брак в Нидерландия (ВИДЕО)

Нидерландия отбеляза 25 години от легализирането на гей браковете в страната. Това стана на церемония в кметството на Амстердам. На нея, три двойки от един и същи пол се венчаха в присъствието на премиера Роб Йетен.

"Като холандец съм много горд, че ние бяхме първата страна, която направи това. Смятам, че е важно да продължим да се борим за приемането и свободата на ЛГБТ общността, не само в Нидерландия, но и по целия свят," заяви Йетен, който е най-младият и първият открит гей министър-председател на страната.

На церемонията присъстваха и други гей двойки, които се снимаха с Йетен и заедно изгледаха кадри от първата гей сватба в Нидерландия на 1 април 2001 г. Празненството завърши с торти и шампанско.