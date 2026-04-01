Стилиян Петров за Боби Михайлов: Животът е много по-важен от всичко друго

Една тъжна новина, тъжна новина за цяла България, за българския футбол. Така Стилиян Петров коментира пред БНТ кончината на Борислав Михайлов, който си отиде от този свят на 31 март.

"Един човек, който е дал много на футбола, незабравимото американско лято. Човек, който е бил идол на милиони и ще остане идол на милиони", каза бив

"Човек, с който сме имали приятелство, но сме имали различия, но животът е много по-важен от всичко друго. Моите съблазнования на цялото му семейство", заяви Петров.

