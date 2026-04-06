Вътрешният министър за случая "Петрохан": Големият отсъстващ е прокуратурата

Големият отсъстващ е прокуратурата. Това коментира по случая "Петрохан" вътрешният министър Емил Дечев в студиото на "Денят започва". Той отрече да е оказвал натиск върху разследването по случая.

Днес вътрешният министър ще бъде изслушан в Народното събрание по случая "Петрохан". Изслушването е поискано във връзка с "нови данни за поредните уволнения или премествания" от страна на Емил Дечев на ръководители в системата на МВР и "оказване на натиск" по случая, както и предоставяне на информация от страна на министъра и старши комисар Кремена Илиева, "заемаща или заемала доскоро" поста директор на Института по криминалистика към Министерството на вътрешните работи, за хода на разследването и предприетите действия от страна на служителите в министерството по случая.

"Аз лично считам, че трябва да се направи всичко възможно след пълно, всестранно и обективно разследване да се достигне до обективната истина по този случай. Но отново казвам, тук големият отсъстващ е българската прокуратура. Още не са готови всички експертизи. Аз съм имал една среща с оперативните работници и разследващите полицаи, където им казах, че имат пълната ми подкрепа. Ако имат нужда от техника, технологии, експерти. Призовал съм ги да работят по всички възможни версии, да направят наистина пълно, всестранно и обективно разследване, за да достигнат до обективната истина по този ужасяващ случай. Това е една огромна човешка трагедия. И също така съм им заявил, че ако има нужда от чуждестранна помощ от наши съюзни държави, ние ще осигурим такава, като в разговорите с американския посланик, британския посланик - също съм ги помолил за помощ по този случай. Доколкото знам, са иззети всички вещи, които имат значение за разкриване на обективната истина по делото. Относно това какви снимки има в телефоните, аз не мога да ви кажа. Обърнете се към наблюдаващия прокурор", посочи Дечев.

Има няколко версии за това кой е помогнал на Петьо Петров - Еврото да избяга от България, обясни служебният вътрешен министър Емил Дечев. Той допълни, че има регистрирано пътуване с един и същи автомобил между България и Северна Македония, в който са пътували Петров и прокурор Емилия Русинова.

"Големият проблем е защо той успя да избяга, как се получи теч на информация от МВР, как разбра, че се подготвя операция по залавянето му и малко преди залавянето му той научава и бяга. Това е първият голям проблем. След това идва проблемът по неговото намиране и задържане. - БНТ: Разбрахте ли как е разбрал? - Естествено от вътрешен човек в МВР. Когато му дойде време ще го обявим. Имаме няколко версии."

Дечев подчерта, че между прокурор Емилия Русинова и Петьо Петров е имало безспорна близост.

"Прокурор Емилия Русинова има регистрирано едно пътуване в една и съща кола с господин Петьо Петров и с още едно лице. Там случаят е интересен. Сутринта господин Петьо Петров заедно с друго лице от мъжки пол пресичат българо-македонската граница на ГКПП "Златарево" и от България влизат в Северна Македония. Вечерта същата кола със същите две лица, едното от които Петьо Петров, се връщат обратно в България, но вече има трето лице в тази кола и това е госпожа Емилия Русинова. Това се случва около една година, даже малко над една година, след като Антикорупционният фонд в 4 видеофилма разказа на българското общество, историята за "Осемте джуджета" и всеки български гражданин знаеше за тази история. Това се случва 21 август 2021 година. Поне по данните, които имаме до момента, може да се направи извод за безспорна голяма, много голяма близост между госпожа Емилия Русинова и господин Петьо Петров. - БНТ: Каква близост? - Ами, най-малкото приятелска. А може би и по някакви други интереси."

Във връзка с издирването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов, Дечев заяви:

"Със сигурност има лица от неговия приятелски кръг, които доста му помагат. Искам тук да напомня, че ние само преди, може би, ако не ме лъжи паметта, 2 или 3 дни успяхме да задържим едно от тези лица. Участвало в, така да го наречем, неговата наказателна акция срещу наш колега от пернишката полиция. Работил доскоро в "Криминална полиция" - Перник, отскоро работещ в ГДБОП. Важното е, че този човек, един от помагачите, един от, да го наречем, съдружниците на този господин, е вече задържан и по този начин неутрализиран да му помага. Ние ще направим всичко възможно да работим максимално бързо за залавянето на това лице, което тормози обществото в Перник."

Емил Дечев подчерта, че акциите срещу купуването на гласове вече дават резултат.

"Акциите показват една сериозна ангажираност на новото ръководство на МВР, затова, че то действително желае да даде своя принос за едни действително честни, справедливи, демократични и законосъобразни избори. С намаляване до минимум на изборни нарушения и изборни престъпления. - БНТ: В самия изборен ден как ще подходите? - Иновативно, оригинално, ще го запазя в тайна."

Вътрешният министър отчете увеличение на сигналите за изборни нарушения.

"Не гледаме толкова много медийно да се преекспонираме, идеята ни е съвсем друга - да покажем, че желаем провеждането на законосъобразни избори. Имаме увеличаването на сигналите за изборни престъпления с няколкостотин процента."

Дечев обясни, че сигналите са най-често свързани с купуване на гласове.

"Има различни техники и технологии. Понякога се извършва от познати лица от т.нар. криминален контингент, които по принцип живеят от извършване на престъпления. Това, което ще спечелят по време на изборите, е да кажем като тяхното ДМС - допълнително месечно възнаграждение. Иначе те целогодишно си докарват доходи по незаконен начин. Тези лица понякога имаме оперативни данни, че се занимават с незаконна дейност. Има и една друга група от лица, които формално са чисти, неосъждани. Често те са на авторитетни позиции в местната власт. Това могат да бъдат кметове, зам.-кметове, кметски наместници, общински съветници, представители на други институции - например представители на социално подпомагане, горски стопанства. Една част от тях извършват дейност по купуване на гласове. Забелязва се тревожна тенденция в някои изборни кандидатдепутатски листи да се слагат на неизбираеми места лица, които имат присъди, висящи наказателни производства, които получават изначално неизбираемо място, те обаче получават имунитет, което им дава сигурност, за да могат също да се включат в купуването на гласове."

Вътрешният министър е категоричен, че не всички партии купуват гласове и заяви, че ще каже кои партии са се занимавали с търговия с вот след изборите.

"Няма да кажа кои са партиите, които купуват гласове. Мога да кажа, че не са всички."

Относно кадровите промени в МВР Дечев коментира:

"Не мога да кажа, че съм абсолютно спокоен, но мога да кажа, че тези промени бяха абсолютно наложителни, неизбежни и нямаше как да не се случат. Нека да си припомним какво се случи през октомври 2025 г. в Пазарджик."

