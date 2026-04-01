Книга, посветена на живота и делото на митрополит Натанаил, ще бъде представена днес

Софийската и Неврокопската св. митрополия организират представяне на книга, посветена на живота на Неврокопския митрополит Натанаил. Изданието "Свещеници, бийте камбаните! Неврокопски митрополит Натанаил – живот и слово" ще бъде представено днес, 1 април, от 18.00 ч. в големия салон на Българската академия на науките.

Неворокопският митрополит Серафим: "Това е книга, която преди всичко съдържа негови слова, проповеди, послания за различни празници, писма, интервюта и духовни поучения, които за пръв път се публикуват. Всички тези неща са събрани от различни източници, записвани аудиофайлове по време на богослужение, когато е проповядвал, публикувани слова и интервюта, а духовните поучения са пък благодарение на труда на монахините от Врачешката света обител, които през годините от него, като техен духовен изповедник, са записвали различни наставления, съвети, които са представени във вид, така че да могат да бъдат по-широко използвани от много хора. Има и кратък биографичен очерк, така че това е една книга, която съдържа неговото слово към всички нас."

Владика Серафим обясни в "Денят започва" как се е формирала личността на обичания митрополит Натанаил:

"Неворокопският митрополит Натанаил е един забележителен духовник от нашето съвремие, който остави много трайна следа във времето на своето духовно служение в Българската православна църква и не само, въобще в живота на православната църква. За да определим неговото значение, което не е никак лесна и маловажна задача, трябва да имаме предвид пътя, по който той се формира като духовник. Още започвайки от родното му село, свещеникът с когото там общува, монасите в Троянския манастир, след това, във времето на студентските му години в Гърция, подвижниците на вярата, духовните старци, с които се среща. Между другото, мнозина от тях вече се е канонизирани в лика на светиите към нашето съвремие. Също така, Света гора и множеството монаси и отци, с които там общува. Православните архиереи, както от Гърция, така и от другите православни страни, разбира се и от България. От всички тези хора, той имаше насъбран огромен духовен опит, който всъщност послужи и за това да даде своя безценен принос от една страна към много хора лично, за да се обърнат към Христос, за да влязат в църквата, да се приобщят към нейния живот и от друга страна пък за цялата Българска православна църква, като човекът, който смело бих заявил най-много се потруди за преодоляване на разкола, на разединението в църквата ни и възстановяването на нейното единство."

