ЦИК ще даде подробности около подготовката на вота

Централната избирателна комисия ще проведе днес редовния си брифинг за предсрочните парламентарни избори. Очаква се на него да бъдат представени актуални данни относно подготовката на вота.

В сряда ЦИК започна консултации с партиите за секциите в чужбина. До 4 април могат да се подават заявления за гласуване на друго място. Хората, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, и желаят да гласуват там, трябва да подадат заявление, като електронната услуга и линковете са активни на сайта на ГРАО.