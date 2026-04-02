ВСС решава дали да освободи дисциплинарно члена на прокурорската колегия Йордан Стоев

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще разгледа предложението за дисциплинарно освобождаване на члена на прокурорската колегия Йордан Стоев. То беше внесено миналата седмица от 48 депутати.

Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев отпреди 3 години. На срещата Гешев му разказва, че след завръщането си от САЩ е получил заплашително писмо, че ако не подаде оставка, ще бъдат пуснати компромати срещу него. Двамата обсъждат и поведението на членовете на ВСС.

На заседанието на Пленума днес ще бъде изслушан Йордан Стоев, след което ще се обсъди предложението и информацията по него. Има възможност и за събиране на допълнителна информация. Ако се установят обстоятелства за уронване на престижа на съдебната власт, Висшият съдебен съвет ще прецени какъв да бъде резултатът. За да бъде освободен Стоев, са нужни поне 17 от 20-те гласа на членовете на ВСС.