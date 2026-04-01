Патриарх Даниил присъства на представянето на книга за делото на митрополит Натанаил

Книга посветена на Неврокопския митрополит Натанаил беше представена днес в Българската академия на науките.



Сред присъставщите на събитието беше Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Сборникът събира проповеди, слова и материали, свързани с духовното наследство на покойния митрополит и е озаглавена "Свещеници, бийте камбаните! Неврокопски митрополит Натанаил - живот и слово".

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил: „Христопаметният Неврокопски митрополит Натанаил се отличаваше с изключително дълбока, осмислена и искрена, ревностна вяра в Бога. Това беше отличителна черта, която се проявяваше в неговия живот още от 16-годишен. Напусна дома си без да каже на родителите си и отиде в Троянския манастир в средата и в разгара на атеистичния режим. Само от този факт човек може да си направи заключение колко силна е била вярата му. Това е една отличителна черта, която се проявяваше до последния му дъх – всяко негово действие беше пропито от съзнанието, че служи на Бога и на църквата.

Изключителен църковник, човекът-институция, може да се каже, имаше съществена роля и принос за преодоляването на разкола в Българската православна църква. Неврокопската епархия беше най-разделена и най-силно повлияна от разкола. Това включваше и неговите денонощни пътувания – по това време, през 1998 г., той отиде в манастира. Той живееше в манастира, но пътуваше изключително много, срещна се със свещеници, които все още бяха от другата страна. Това бяха денонощни усилия за преодоляване на тази рана – с много такт, много вяра, много молитва и много правдивост. Той спечели доверието на тези свещеници, които бяха в разкола. Върнаха се един по един всички – не просто след приемане на закона за вероизповеданията, а чрез доверието, което те имаха в него. Това е изключително важно.

Много допринесе за възраждането на църковния живот в епархията – неделни училища, детски лагери, които започнаха и продължават до днес. Тези лагери са дали много кадри за църквата. В личен план той беше духовен отец – в негово лице видяхме какво означава да се живее вярата, какво означава молитвата и как се преодоляват проблемите с много търпение и любов. Това е практическото учение на вярата – той е един наш родител във вярата и архиерей с голямо значение за Българската православна църква.“

Неврокопският митрополит Серафим: „Тази книга е насочена както към тези, които го познаваха – тя ще бъде един скъп спомен с неговите слова и множество негови снимки. Но ми се струва, че още по-голямо значение ще има за тези, които не са го познавали и ще имат възможност чрез тази книга да придобият представа за неговия духовен образ.“